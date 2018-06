Création d’entreprises : une année record pour la Métropole de Lyon

Avec 19 600 entreprises créées en 2017 soit 2 560 entreprises de plus qu’en 2016, la Métropole de Lyon connait cette année une hausse spectaculaire des créations d’entreprises confortant sa place

de métropole attractive et dynamique en matière d’entrepreneuriat. Cette croissance remarquable de 14% (contre 11% en 2016 avec 1 750 créations) vient d’être révélée par l’étude OPALE (Observatoire Partenarial

Lyonnais en Économie) publiée chaque année en juin



Chaque année, la Métropole bénéficie de très bons résultats mais une telle hausse est inédite pour la collectivité qui connait une croissance deux fois plus importante qu’à l’échelle nationale ou

régionale.



«Ces bons résultats sont le fruit d’une action conjointe de l’ensemble des acteurs économiques du territoire. Notre enjeu est de conforter le soutien des entrepreneurs dans leur projet de création et d’appuyer fortement sur les actions d’accompagnement dans leur développement. Faire que nos startups s’ancrent et

se développent sur le territoire. Mon ambition est que Lyon soit la métropole la plus attractive en matière d’entrepreneuriat» souligne David Kimelfeld, Président de laMétropole de Lyon.



Cette dynamique s’illustre concrètement par un taux de création très élevé de l’ordre de 18% en 2017 (contre 16% en 2016) nettement supérieur à la moyenne nationale et régionale (13%)

permettant à la métropole lyonnaise de se classer avec Bordeaux en tête des grandes métropoles françaises sur le plan du renouvellement du tissu productif.



Source: Métropole