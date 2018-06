DES RESTAURANTS LYONNAIS CONFIENT LEURS CUISINES À DES CHEFS RÉFUGIÉS

7 restaurants lyonnais s’engagent à nouveau et confient leurs cuisines à des chefs réfugiés en France.



Le temps d’un ou plusieurs services, la carte de ces restaurants va s’enrichir de plats venus d’ailleurs, pour faire découvrir de nouvelles saveurs et inciter gourmands et chefs à se rencontrer.



Qu’ils aient carte blanche ou qu’ils concoctent des menus à quatre mains, les chefs du Refugee Food Festival raviront les papilles du public lors de déjeuners, brunchs et dîners.



La programmation du festival 2018 a vocation à rassembler les lyonnais autour de la table et à valoriser les talents de cuisiniers réfugiés



Aicha Mahamet Seid ouvrira le festival aux Mauvaises Herbes le mercredi 13 juin avec une cuisine saharienne exclusivement végétale et végétarienne



Ravigote accueillera Sadia Hessabi et ses spécialités afghanes le vendredi 15 juin



Enfin au Johnny’s Kitchen un repas bengali orchestré par Rishad Lasker le dimanche 17 juin



Le Refugee Food Festival est organisé par des citoyens qui se sont portés volontaires pour développer le projet dans leur ville, avec le soutien de l’association Food Sweet Food (fondatrice du projet) et des bureaux locaux de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR, co-organisateur du festival).



L’objectif est de faire évoluer les regards sur les personnes réfugiées en provoquant des rencontres, en valorisant les talents et patrimoines culinaires de cuisiniers venus d'ailleurs.



Il s’agit aussi d’accélérer l'insertion socioprofessionnelle de chefs



IInitiative citoyenne, le Refugee Food Festival est un projet itinérant qui crée des collaborations entre des restaurants et des chefs réfugiés.