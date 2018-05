DESTINATION LES NUITS SONORES !

A l’occasion des Nuits Sonores du 6 au 13 mai, l’offre du réseau TCL sera renforcée pour

accompagner les festivaliers.



Desserte des anciennes usines Fagor-Brandt

Mercredi 09 (Nuit 1), vendredi 11 (Nuit 3) et samedi 12 mai (Nuit 4), la ligne de métro B qui dessert l’arrêt « Debourg » sera renforcée à partir de 22h30 avec une fréquence de 6 minutes au lieu de 10 minutes.

Pour les retours, les 10, 12 et 13 mai, la ligne de métro B sera également renforcée du début de service à 05h00 jusqu’à 6h30 avec une fréquence de 7 minutes au lieu de 10 minutes.



Pour se rendre dans les différents lieux de cet événement qui attire plus de 130 000 personnes, les festivaliers pourront se munir des tickets 24h, 48h et 72h qui permettent de circuler librement sur le réseau à compter de la première validation.