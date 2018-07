DHL renforce sa présence dans la région lyonnaise

Chaque jour, plus de 30 000 colis sont traités par DHL Express en région Auvergne-Rhône-Alpes. Un volume qui progresse en moyenne de 10% chaque année.



Le leader mondial du transport express international a donc décidé de renforcer sa présence dans cette région très dynamique, qui représente 12% de ses activités en France.



L’entreprise vient notamment d’investir 2 millions d’euros dans son nouveau Service Client et dans l’agrandissement de sa plateforme aéroportuaire de Lyon-Saint-Exupéry.



D’ici mi-2019, DHL Express prévoit également d’investir 3 millions € dans la création d’un nouveau site à Annecy.



Ces investissements s’accompagnent de nombreux recrutements : plus d’une centaine ces 3 dernières années sur la région, qui compte aujourd’hui près de 630 collaborateurs répartis sur 9 sites DHL Express : un service client et une équipe de commerciaux sédentaires, une plate-forme aéroportuaire, un centre de comptabilité client et 6 agences opérationnelles (Annecy, Brignais, Gerland, Grenoble, Oyonnax et Saint Etienne).



D’ici la fin de cette année, DHL Express aura recruté une quarantaine de nouveaux collaborateurs sur la région.



Philippe Prétat, PDG de DHL Express France, souligne que « Lyon est au carrefour des échanges européens. Il est essentiel pour nous de renforcer notre présence dans la région, où nos activités sont en forte croissance, notamment avec le boom du e-commerce qui est un véritable moteur pour nous. Il a un très fort impact sur nos activités et la qualité de la relation client est essentielle dans ce domaine. C’est pourquoi, nous avons décidé d’offrir un nouveau cadre de travail à nos conseillers clientèle, qui bénéficient d’équipements nouvelle-génération dans un bâtiment historique, au cœur de Lyon, ainsi qu’à nos équipes opérationnelles situées sur l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Tout est réuni pour fournir un service exemplaire à nos clients ».



DHL Express confirme sa volonté de proposer un service client de proximité et de qualité.



Implanté en France depuis sa création en 1976, le Service Client est réparti sur 2 sites : Lyon et Le Bourget (siège de l’entreprise), il s’appuie sur une équipe de 300 collaborateurs au total qui gèrent chaque jour plus de 10 000 contacts (téléphone, mail, internet,…) dont en moyenne 7 200 appels téléphoniques.



Pour accompagner la croissance de ses activités et améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs, l’entreprise a déménagé, le 2 juillet, son centre d’appels lyonnais.



Il est situé désormaisplace Jules Ferry. Implanté dans un bâtiment historique, il bénéficie des meilleurs aménagements en termes de confort de travail.



Chaque jour, les 180 conseillers du site lyonnais gèrent les appels de tous les clients basés en France ainsi que tous les contacts digitaux : Facebook, Twitter, e-mail et, désormais, le tchat.



L’efficacité des conseillers clientèle DHL Express est régulièrement saluée. En remportant le Prix « Élu Service Client de l’Année 2018 », DHL Express est ainsi devenue la première entreprise de la catégorie « Distribution de plis et de colis » à être récompensée 5 années de suite. De plus, DHL Express est certifiée AFNOR pour la qualité de sa relation client depuis 2016.



Lyon-Saint-Exupéry est la 2ème plus grande plate-forme aéroportuaire de France pour DHL Express, après celle de Roissy-Charles-de-Gaulle.



Chaque année, ses volumes affichent une croissance d’environ 10%. Pour répondre à cette hausse l’entreprise a augmenté sa surface en construisant un nouvel entrepôt pour optimiser le traitement des colis et a ainsi investi près d’1 million € pour passer de 4 000 m2 à 6 000 m2.



Chaque jour, les 220 collaborateurs de la plateforme traitent, le matin, les colis en provenance de l’international et ayant transité par les plateformes de Bruxelles et de Leipzig et, l’après-midi, les colis au départ de la région qui sont envoyés en transit sur Leipzig.



La plate-forme gère les colis des 6 agences DHL Express de Lyon ainsi que des agences partenaires de l’entreprise.



Source:DHL