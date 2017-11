DIMANCHES DE DÉCEMBRE : LES TCL VOUS ACCOMPAGNENT POUR VOS SORTIES SHOPPING !

En raison de l’ouverture de plusieurs centres commerciaux dans l’agglomération lyonnaise les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre, les TCL renforcent l’offre de certaines lignes de métro, tramway et bus



Dimanche 3 décembre :

Renfort des lignes de métro A, B, C et tramway T1 l’après-midi jusqu’en début de soirée.



Les lignes de bus C3, C6, C9, C20, 25, 26 et 63 circuleront avec une fréquence renforcée.

Les lignes de bus C24, 40, 43, 70 et 89 circuleront avec des bus articulés pour permettre plus de capacité et de confort.



Dimanche 10 décembre :



Renfort des lignes de métro A, B, C et tramway T1, T2 l’après-midi jusqu’en début de soirée.



Les lignes de bus C3, C6, C9, C13, C17, C20, 25, 26 et 63 circuleront avec une fréquence renforcée.

La ligne 93 sera prolongée jusqu’à « Porte des Alpes » et bénéficiera également d’une fréquence renforcée.



Les lignes de bus C24, 40, 43, 70 et 89 circuleront avec des bus articulés pour permettre plus de capacité et de confort.



Dimanche 17 décembre :

Renfort des lignes de métro A, B, C et tramway T1, T2 l’après-midi jusqu’en début de soirée.



Les lignes de bus C3, C6, C9, C13, C17, C20, 25, 26 et 63 circuleront avec une fréquence renforcée.



La ligne 93 sera prolongée jusqu’à « Porte des Alpes » et bénéficiera également d’une fréquence renforcée.



Les lignes de bus C24, 40, 43, 70 et 89 circuleront avec des bus articulés pour permettre plus de capacité et de confort.



Dimanche 24 décembre :

Renfort des lignes de métro A, B et tramway T1, T2 l’après-midi jusqu’en début de soirée.



Les lignes de bus C6, C9, C20 et 63 circuleront avec une fréquence renforcée.



Les lignes 52 et 93 seront prolongées jusqu’à « Porte des Alpes » et bénéficieront également d’une fréquence renforcée.



Les lignes de bus C24, 40, 43, 70 et 89 circuleront avec des bus articulés pour permettre plus de capacité et de confort.