L’homme de presse Fernand Galula a tiré sa révérence la nuit dernière à l’âge de 78 ans, des suites d’une maladie contre laquelle il aura lutté jusqu’au bout.



« Mes premières pensées vont vers ses proches et sa famille auxquels j’adresse, au nom de la Ville de Lyon et à titre personnel, mes condoléances les plus sincères » commente Georges Képénékian dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



« Au-delà du dirigeant d’entreprise et du patron de presse accompli qu’il était devenu, après son installation à Lyon en 1963, Fernand était un ami fidèle pour lequel j’avais beaucoup d’affection ».



Après avoir édité le journal municipal de Lyon dans les années 80, Fernand Galula avait créé et développé de nombreux médias dans le paysage lyonnais, tels que Les Petites Affiches Lyonnaises, titre emblématique qui fusionnera avec Le Tout Lyon en 2012, Le Patriote Beaujolais, Les Petites Affiches de la Loire, l’Activité Immobilière, Lyon Capitale, qu’il quittera pour lancer Tribune de Lyon, et bien d’autres revues spécialisées.



Il avait également participé au sauvetage de TLM dont il était actionnaire depuis sa création.



« Lyon perd aujourd’hui une personnalité chaleureuse qui restera dans nos mémoires. » conclut Georges Képénékian.











Crédit photo LYON People