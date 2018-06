Dans l’Ain, la Pampa fête ses 10 ans

Depuis 2008, la Pépinière et accélérateur d’innovation industrielle (PAMPA) du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) propose aux entrepreneurs : accompagnement à la carte, locaux adaptés et programme d’accélération pour booster leur développement.



Objectif: faire émerger les entreprises de demain.



Ce mardi 19 juin, la PAMPA fête ses 10 ans. L’occasion pour les créateurs d’entreprises de revenir sur leurs parcours.



Selon l’Association Nationale des Pépinières d’entreprises, le taux de survie à 5 ans pour les entreprises hébergées en pépinières peut atteindre plus de 80%, contre 50% pour la moyenne nationale des créations.



Au-delà de soutenir les entrepreneurs dans leurs projets, la PAMPA se définit comme « vecteur d’implantation sur la Plaine de l’Ain.



Accueillant plus de 180 entreprises issues de différents secteurs d’activités (logistique, industrie, bâtiment, services, etc.), le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain est également un espace favorable à la création d’entreprises.



Inaugurée en 2008, la PAMPA permet aux entrepreneurs et porteurs de projets de bénéficier de l’écosystème dynamique et avantageux du Parc : proximité géographique avec la métropole lyonnaise et son aéroport, implantation d’entreprises nationales et internationales, mise en œuvre de politiques de développement durable et responsabilité sociétale...



Depuis son lancement, 61 entreprises ont été séduites par l’accompagnement personnalisé et les locaux adaptés (ateliers de 144 m2, bureaux de 16 m2, bureaux partagés) pour développer leurs projets.



Au total, 84% d’entre elles sont toujours en activité et ont créé 157 emplois en 10 ans



« Nous voulons apporter aux entrepreneurs notre expertise en tant que gestionnaire du Parc Industriel. La Pépinière répond aux enjeux territoriaux du développement de l’entrepreneuriat aidant chaque créateur dans ses démarches, interrogations et ambitions » explique Hugues de Beaupuy, Directeur du Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain.



Les élus de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, les entreprises du Parc et de la PAMPA participent ce jour à une rétrospective des 10 ans de la Pépinière : bilan de ces années, témoignages d’entreprises sorties de la Pépinière...Une matinée d’échanges et retours d’expériences entre professionnels.



À l’issue de cette matinée anniversaire, une journée portes ouvertes est organisée pour faire découvrir la Pépinière à de nouveaux porteurs de projets.



63% des entreprises accueillies à la PAMPA se sont réimplantées sur le territoire de la Plaine de l’Ain, dont 41% sur le PIPA





Source PAMPA