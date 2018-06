Dauphiné - 2e étape: Ackermann gagne, Kwiatkowski chute

L'Allemand Pascal Ackermann (Bora)

a remporté au sprint la 2e étape du Critérium du Dauphiné, ce mardi, à Belleville où le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton) a endossé le maillot jaune grâce aux bonifications.



Le Polonais Michal Kwiatkowski, en tête de la course, a chuté dans les deux derniers kilomètres mais a rallié l'arrivée à vélo.



Impey, vainqueur la veille au sprint, s'est classé cette fois troisième derrière Ackermann et le Norvégien Edvald Boasson Hagen, au terme des 181 kilomètres.



Ackermann (24 ans) s'était déjà imposé dans le WorldTour en gagnant au sprint une étape du dernier Tour de Romandie.



Le Kazakh Nikita Stalnov, rescapé d'une échappée lancée dès le départ (avec Périchon, Duchesne et Backaert), n'a été rejoint qu'à l'approche de la flamme rouge du dernier kilomètre.



Mercredi, la troisième étape se court sous la forme d'un contre-la-montre par équipes, sur 35 kilomètres, dans la plaine entre Pont-de-Vaux (Ain) et Louhans-Châteaurenaud (Saône-et-Loire).











Avec AFP