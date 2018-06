Dauphiné - 2e étape: Vuillermoz renonce

Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale), blessé à l'épaule droite lundi dans une chute, a renoncé à prendre le départ de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné, mardi matin à Montbrison (Loire).



"La douleur est trop forte et ne lui permet pas de tenir le guidon", a expliqué le Dr Eric Bouvat, médecin de l'équipe française.



"J'ai énormément de difficultés à bouger mon bras droit et cela ne servirait à rien de s'obstiner", a expliqué le grimpeur jurassien.



"L'important est maintenant de retrouver l'intégralité de mes moyens en vue du

Tour de France".



"C'est une grosse déception car on ne laisse jamais les copains sans un pincement de coeur", a ajouté Vuillermoz, à la veille du contre-la-montre par équipes que son équipe disputera donc avec un coureur de moins.



Vuillermoz a été pris dans une chute lundi, à moins de 10 kilomètres de l'arrivée de la première étape à Saint-Just-Saint-Rambert.



La radiographie et l'échographie pratiquées en début de soirée n'ont pas décelé de fracture ni de lésion tendineuse ou musculaire mais "la douleur impose l'immobilisation de l'épaule", a précisé le Dr Bouvat.