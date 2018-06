Dauphiné - 6e étape: Bilbao gagne, Thomas conforte sa position

L'Espagnol Pello Bilbao (Astana) a remporté en solitaire la 6e étape du Critérium du Dauphiné, samedi, dans la station de La Rosière (Savoie).



Le Gallois Geraint Thomas (Sky), deuxième de l'étape, a conforté sa position en tête de l'épreuve à la veille de l'arrivée.



A l'altitude de 1850 m, Bilbao, rescapé d'une échappée lancée de loin, a préservé une vingtaine de secondes d'avance sur Thomas qui a distancé ses rivaux directs dans le dernier kilomètre.



Le porteur du maillot jaune a précédé de 2 secondes l'Irlandais Dan Martin et le Français Romain Bardet, au terme d'un parcours de 130 kilomètres, quasiment le même que celui de la 11e étape du Tour de France le 18 juillet.



Bardet a tenté de trouver l'ouverture dans la descente du Cormet de Roselend, à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Le Français a mis sous pression l'équipe Sky mais il a été rejoint quelques minutes plus tard.



Bilbao, 28 ans, a enlevé la 6e victoire de sa carrière, sa deuxième de la saison. Le Basque s'est classé sixième du dernier Giro.



Au classement général provisoire, Thomas précède désormais le Britannique

Adam Yates de 1 min 29 sec. Bardet est remonté de la 7e à la 3e place, à 2 min

01 sec.



Dimanche, la 7e et dernière étape (136 km) se conclut au Bettex, sur les hauteurs de saint-Gervais Mont-Blanc, après cinq ascensions.