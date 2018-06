Dauphiné - Prologue: Kwiatkowski en tête

Le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky) a remporté le prologue du Critérium du Dauphiné, long de 6,6 kilomètres dans les

rues de Valence.



Kwiatkowski, champion du monde en 2014, a battu de 1 seconde le spécialiste néerlandais Jos van Emden et de 3 secondes son coéquipier italien Gianni Moscon.



Romain Bardet a cédé 23 secondes et l'Italien Vicenzo Nibali 1 seconde supplémentaire par rapport à Kwiatkowski.



Le Britannique Geraint Thomas a chuté après la mi-parcours, dans un virage, et a lâché 21 secondes à son coéquipier.



Agé de 28 ans, Kwiatkowski a gagné cette saison Tirreno-Adriatico, autre course d'une semaine estampillée Worldour. Par le passé, il s'est déjà imposé dans des contre-la-montre, notamment à Paris-Nice.



Lundi, la première étape reliera Valence à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) sur un parcours de 179 kilomètres qui pourrait être favorable aux sprinteurs malgré sept montées, la dernière à 4 kilomètres de l'arrivée.









Avec AFP