David Kimelfeld emmène une délégation de lyonnais en Chine à partir du 1er mai

Si la Chine a déjà fait l’objet de nombreuses missions du Grand Lyon, c’est la première délégation menée par le nouveau Président de la Métropole de Lyon, David Kimelfeld et le nouveau Maire de Lyon, Georges Képénékian.



Cette délégation rassemble une soixantaine d’élus, de représentants d’institutions culturelles ou universitaires mais aussi de dirigeants d’entreprises.



Parmi eux : Karine Dognin-Sauze, Adjointe au Maire de Lyon en charge des Relations Internationales et Vice-présidente de la Métropole en charge de la Ville intelligente, de l’Innovation et du Numérique, Alain Galliano, Vice- président de la Métropole de Lyon, délégué aux relations internationales et à l’attractivité et Michel Le Faou, Vice-Président délégué à l’Urbanisme.



De grands dirigeants d’entreprises accompagnent également cette délégation, parmi lesquels Alain Merieux, Président de l’Institut Mérieux, Jean Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais et Olivier Ginon, Président de GL Events, ainsi que des représentants de l’enseignement supérieur lyonnais tels que Khaled Bouabdallah, Président des Universités de Lyon ou Eric Maurincomme, Directeur de l’INSA.



Enfin, cette délégation comptera un grand nombre de représentants de grandes institutions culturelles ou de santé : Musée des Beaux-arts de Lyon, l’ENSATT, le CNSMD, ou encore les Hospices Civils de Lyon.



Cette nouvelle mission d’envergure revêt plusieurs objectifs stratégiques.



Il s’agit notamment de renforcer les échanges existants avec les autorités chinoises mais aussi avec les responsables des entreprises chinoises implantées à Lyon telles que ChemChina, Bank of China ou Huawei.



L’autre objectif est de démarcher une dizaine de prospects dans le domaine du numérique, du e-commerce, des mobilités, du tourisme de la gastronomie et du bien-être…



Cette mission a également pour vocation d’ouvrir de nouvelles coopérations stratégiques en matière économique, universitaire ou culturelle.



Dans le contexte de l’année franco-chinoise de la transition écologique, la mission de la délégation aura également pour vocation de préparer les prochaines éditions du salon Pollutec (le salon international des acteurs de l'environnement et de l'énergie) ainsi que du prochain Forum Franco-Chinois qui aura lieu à Lyon du 26 au 28 novembre 2018 sur le thème « Ville d’une ère nouvelle », à l’initiative du Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon et de la Fondation Prospective et Innovation de Jean-Pierre Raffarin.



La délégation lyonnaise se rendra dans 4 villes de Chine pendant 9 jours, du 1er au 9 Mai 2018, à Pékin, Shanghai, Canton et Hong Kong.



L’occasion aussi de fêter le 30e anniversaire du partenariat entre Lyon et Guangzhou.