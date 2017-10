De nouveaux locaux pour l’opération Sentinelle à Lyon

Mercredi, une partie des effectifs de l’opération Sentinelle de la garnison de Lyon a emménagé dans de nouveaux locaux d’hébergement, situés au quartier général Sabatier, Lyon 7e.



Ils disposent maintenant d’une capacité d’accueil de 150 personnes.



Les soldats sont désormais logés en chambres doubles, bénéficiant de pièces de vie commune et d’une laverie.



S’inscrivant dans la durée, le mandat de construction avait été initié il y a environ deux ans, dès le lancement de l’opération Sentinelle, "dans le souci constant d’améliorer le quotidien des soldats" selon le communiqué de l'Armée.



Une partie de ce nouveau bâtiment CATALPA est également dédié à l’accueil des soldats de l’échelon de renforcement planifié.



La nouvelle articulation de l’opération Sentinelle repose sur un dispositif à trois niveaux "rendant la force plus manœuvrable, plus à même de concentrer des efforts là où l’évolution de la menace et la tenue d’évènements particuliers l’exigent, dans la mesure où il permet des bascules d’effort en fonction d’une appréciation zonale, voire locale, de la menace"



D'abord, un « élément socle » appelé « dispositif opérationnel permanent »;



Un « élément de manœuvre » appelé « échelon de renforcement planifié »;



Enfin, un élément « réserve stratégique », permettant de répondre à une crise majeure (3 000 soldats).



En application du contrat de protection rénové en 2015, la force Sentinelle comprend ainsi jusqu’à 7 000 soldats dans la durée (dispositif opérationnel permanent et échelon de renforcement planifié) et 10 000 hommes pendant une durée maximale d’un mois.



L’existence de cet échelon de manœuvre permet des bascules d’efforts entre les différentes zones de défense, et rend le dispositif plus souple d’emploi.



Il repose sur un engagement des forces non plus « a priori », mais en fonction de la menace, permettant ainsi aux unités non engagés de poursuivre leur entrainement en garnison.



La mission de protection du territoire est globale et interarmées. Elle concerne 13 000 soldats engagés quotidiennement : opération Sentinelle (10 000 soldats – 7000 déployés et 3000 en réserve), postures de sureté aérienne (environs 1 000 soldats) et de sauvegarde maritime (environs 1 500 soldats) ; auxquels s’ajoutent les missions de lutte contre les trafics (Harpie, Caraïb Royal).