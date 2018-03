De nouvelles chutes de neige prévues cette nuit à Lyon

Une nouvelle perturbation neigeuse arrive actuellement sur la Zone Sud/Est par le nord-ouest de l'Auvergne et va gagner d'ici le milieu de nuit le massif alpin en donnant des chutes de neige à toutes altitudes avec un cumul possible jusque demain matin de 15 cm en plaine (couloir rhodanien compris) et jusqu'à 10 cm sur les reliefs au delà de 600 m voire localement 15 cm.



Ces chutes de neige, faibles à modérées ne devraient pas poser de difficultés pour maintenir la viabilité du réseau routier.



Avant tout déplacement, informez-vous sur les conditions de circulation.



Bison Futé est à votre disposition 24 h / 24 sur internet : http://www.bison-fute.gouv.fr