Débordements après la défaite de Grenoble, une interpellation

Une personne a été interpellée vendredi soir

parmi une dizaine de supporters venus envahir la pelouse du Stade des Alpes, à

la fin du match Grenoble-Entente Sannois Saint-Gratien (2-3) comptant pour la 34e et dernière journée de National



"C'est arrivé juste après le coup de sifflet final. Ca a surpris tout le monde. L'individu, un supporter du GF38, a été arrêté alors qu'il venait de donner deux coups de poing à un cadre de l'Entente et de jeter un fumigène

dans le tunnel des joueurs", a précisé la police à l'AFP.



Âgé de 25 ans, le jeune homme, qui "n'appartient à aucune association « constituée », a été placé en garde à vue après son interpellation.



"Cinq à six" autres fumigènes ont été également allumés sur la pelouse lors

de ce débordement, qui a très rapidement mobilisé les policiers de la direction départementale de la sécurité publique.



Ces derniers ont repoussé la dizaine de supporteurs et mis fin à l'incident qui a duré "quelques minutes". Le stade s'est vidé presque tout aussi rapidement et calmement, selon la même source.



Les pompiers n'ont pour leur part dénombré aucun blessé.



Le GF38 devait vendredi soir gagner ou faire match nul pour accéder à la Ligue 2, tandis que l'Entente, 15ème au classement, luttait pour son maintien en troisième division.