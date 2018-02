Décès d’Arthur Roche: le maire de Genay victime d’un malaise cardiaque lundi soir

On apprend le décès brutal d’Arthur Roche, Maire de Genay et conseiller de la Métropole de Lyon, à 68 ans, victime d’un malaise cardiaque.





Arthur Roche a été élu Maire de Genay en 2001, alors que Gérard Collomb faisait basculer la mairie de Lyon et le Grand LYON





« Impliqué dans le groupe Synergies Avenir, il a toujours été un soutien actif du développement économique de l’agglomération tout en veillant à l’amélioration du cadre de vie dans l’ensemble des communes du territoire » souligne le ministre de l’intérieur dans un communiqué.





A Genay, il fut l’initiateur de très nombreux projets parmi lesquels, récemment, le réaménagement de la place de Rancé ou l’aménagement du cœur de village.





« Aujourd’hui, Genay et la Métropole de Lyon perdent un élu de talent, dévoué à la défense de l’intérêt général. A titre personnel, je perds plus qu’un collègue, un ami avec qui nous partagions à la fois une ambition commune de notre territoire et une même vision pour l’avenir de la France » conclut l’ancien président de la Métropole .