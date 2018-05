Décès d'un enfant allergique à Limas: l'institutrice mise en examen

L'institutrice soupçonnée d'avoir donné une crêpe à un enfant allergique aux produits lactés a été mise en examen pour homicide

involontaire.



Fin mars, l'enfant de six ans, scolarisé en grande section de maternelle dans une école de Limas était décédé après avoir ingéré une crêpe à l'école où se déroulait une fête de carnaval, alors que le personnel était au courant de ses contraintes alimentaires.



L'enfant était mort d'un choc anaphylactique, une réaction allergique immédiate.



Une information judiciaire pour "homicide involontaire" visant l'institutrice avait été ouverte quelques jours plus tard.



L'enseignante avait été laissée libre jusqu'à sa convocation devant le juge d'instruction.



Vendredi matin, à l'issue de son audition par le juge, l'institutrice a été mise en examen et laissée en liberté, selon le parquet, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès.



L'instruction se poursuit