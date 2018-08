Décès d’un joueur de rugby à Aurillac: la cause toujours inconnue

L'autopsie du jeune rugbyman d'Aurillac, mort à la suite d'un choc vendredi lors d'un match amical, n'a pas révélé lundi la cause du décès et des analyses complémentaires ont été ordonnées.



Les constatations du médecin légiste ne sont pas probantes et ne permettent pas de conclure à la cause du décès du jeune trois-quarts centre Louis Fajfrowski, 21 ans, a déclaré à l'AFP le magistrat d'Aurillac.



"Des prélèvements ont été effectués en vue de réaliser des analyses toxicologiques et anatomo-pathologiques", a-t-il ajouté.



Selon lui, le rapport définitif des experts de l'Institut médico-légal de Clermont-Ferrand ne sera toutefois pas connu avant "un mois et demi à deux mois".



Deux pistes considérées comme "les plus fréquentes en matière de décès de sportifs" sont envisagées par les médecins: d'une part, un "arrêt cardiaque lié à des produits dopants", même si "à ce stade de l'enquête, nous n'avons aucun élément en ce sens", assure le parquet.



Les analyses anatomopathologiques pourraient également révéler des

"traumatismes du myocarde invisibles à l'oeil nu lorsqu'ils ne sont pas suffisamment importants", et que l'autopsie n'a pu déceler, a-t-il ajouté.



Louis Fajfrowski est décédé vendredi soir après un malaise dans les vestiaires du stade Jean-Alric, a annoncé le club de Pro D2 sur Twitter, faisant part de sa douleur et adressant ses condoléances à sa famille.



Sonné, il avait pu se relever avec l'aide des soigneurs avant de se rendre par ses propres moyens aux vestiaires, accompagné d'un médecin.



Là il a alors perdu connaissance à plusieurs reprises. Pris en charge par le service médical et les secours arrivés sur place, il n'a pas pu être ranimé, et est décédé vers 20 heures.



Le Stade aurillacois souhaite décaler à dimanche son match d'ouverture de la saison de Pro D2 contre l'US Oyonnax, initialement

prévu vendredi à 20h00, pour permettre à ses joueurs d'assister à l'inhumation de leur coéquipier Louis Fajfrowski.



Les obsèques du joueur sont prévues vendredi en l'église de Fabrègues en présence des partenaires des trois clubs où Fajfrowski a évolué (Saint Jean de Védas, Montpellier Hérault Rugby, Stade Aurillacois Cantal

Auvergne).



Le club d'Aurillac compte organiser dimanche un hommage au joueur "en marge du match Stade Aurillacois/Oyonnax", a-t-il annoncé lundi sur son site internet, précisant que ce programme était "sous réserve de confirmation", la Ligue nationale de rugby n'ayant pas encore décalé officiellement la rencontre à dimanche.



La Ligue a donné finalement son accord à la re-programmation du match dimanche.





Avec AFP