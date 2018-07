« C'est un personnage emblématique de la Croix-Rousse qui disparait, et avec lui, toute une partie de l’histoire du 4ème arrondissement »...les propos sont signés Emmanuel Hamelin.



Elu Maire de la Croix-Rousse de 1983 à 2001, Gaby Caillet a été également Conseiller Général de 1994 à 1995, puis de 1998 à 2004.



Emmanuel Hamelin, qui à l’époque était un proche d’Henry Chabert, à bien connu l’ancien maire de la Croix-Rousse. Ancien député, Hamelin parle d’un « élu de proximité, toujours présent et disponible, il avait le bon sens du terrain. Son humour, son sourire, sa voix rocailleuses le rendait terriblement attachant »



« La Croix-Rousse s’est façonnée avec lui, créant ce lien indélébile entre un homme et un territoire » rajoute Emmanuel Hamelin, lui-même toujours élu dans le 4ème arrondissement.



« J'ai beaucoup travaillé avec lui, dans l'ombre d'Henry Chabert, en tant que Député de la Croix-Rousse et d'élu du 4ème arrondissement. Il aimait la politique au sens noble du terme, tout en gardant sa gouaille, gardée de l'époque où il était chansonnier sous le pseudonyme de Gaby Telliac »



Pour Hamelin, « Gaby CAILLET laisse un grand vide à Lyon, il va beaucoup manquer aux Croix-Roussiens, à ses nombreux amis, mais aussi aux membres de la République des Canuts crée à son initiative en 1986 »



Gaby Caillet avait débuté en politique en 83 avec Francisque Collomb, mais il allait surtout participer en 89 au grand chelem décroché par Michel Noir, donnant à la droite les 9 arrondissements lyonnais.