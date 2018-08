Décès de Marcel Leclerc, l’ancien préfet à la sécurité de Rhône-Alpes

Marcel Leclerc, ex-préfet et ex-"grand flic"

qui avait créé une section anti-terroriste à la brigade criminelle de la Préfecture de police de Paris, est décédé, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui l’avait bien connu entre Rhône et Saône.



Marcel Leclerc est décédé à l'âge de 83 ans.



"Avec sa disparition, notre pays perd un grand serviteur de l'Etat, un homme d'action, dévoué à la protection de ses concitoyens, mais aussi ce chef charismatique, ce patron, apprécié de toutes celles et tous ceux qui ont eu l'honneur de servir sous ses ordres", a commenté dans un communiqué Gérard

Collomb.



Marcel Leclerc avait été à la tête des "brigades les plus prestigieuses du 36 quai des orfèvres, participant à la résolution des affaires judiciaires les plus délicates et à l'élucidation des enquêtes les plus sensibles tout en

contribuant au rayonnement international de la police française", a poursuivi le ministre.



Dans un tweet, l'ancien président Nicolas Sarkozy a salué vendredi "un grand flic de la prestigieuse PJ", un "homme d'honneur et d'engagement, il restera une figure marquante de la police".



Né en février 1935, docteur en droit, Marcel Leclerc a été commissaire adjoint à la Brigade criminelle entre 1964 et 1970 puis chef de la 1re brigade territoriale de police judiciaire de 1971 à 1974.



Il a ensuite été chef de la Brigade anti-gang et de la Brigade anti-commando de Paris de 1974 à 1978.



Chef de la Brigade criminelle de 1978 à 1982, il devient inspecteur général de la police après avoir refusé la direction du SRPJ de Marseille que lui proposait le ministre de l'Intérieur d'alors Gaston Deferre.



Proche de Charles Pasqua, il devient son directeur de cabinet à la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine de 1989 à 1993, avant d'être nommé préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la région Rhône-Alpes. Il a également été directeur de l'institut des Hautes Etudes de la sécurité intérieure (IHESI) de 1995 à 1997.





Avec AFP