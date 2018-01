Décès de Paul Bocuse: "Il a anobli le métier de cuisinier", selon Alain Ducasse

Paul Bocuse, décédé samedi à 91 ans, "a anobli le métier de cuisinier. Il a donné un grand C à la cuisine", a salué le chef triplement étoilé Alain Ducasse, samedi dans un communiqué.







"C'est le phare de la gastronomie mondiale qui s'éteint. Paul Bocuse a



éclairé de nouveaux horizons inexplorés avant lui", a déclaré Alain Ducasse le



chef français âgé de 61 ans, trois fois trois étoiles au Guide Michelin.







"Il a construit les bases d'une gastronomie française qui est devenue, par delà les classements, porteuse des valeurs universelles de la gastronomie dans le monde. Homme de tradition, d'innovation et de modernité il nous a transmis l'ouverture et le sens du collectif, par delà les talents et les



individualités fortes, et sans doute nécessaires à l'excellence et à



l'exigence de nos métiers", a-t-il ajouté.







"Je peux témoigner que jusqu'à son dernier souffle il nous parlait d'avenir. Il y a quelques mois encore il a voulu changer son fourneau pour les 25 années à venir. Mercredi dernier je déjeunais chez lui à Collonges. Paul n'a pas été en mesure de sortir de sa chambre, mais je suis reparti confiant, le soir, en l'avenir de cette belle maison qui porte et transmet l'empreinte



et l'âme de la grande cuisine savoureuse, du partage qu'il incarnait si bien", a encore déclaré Alain Ducasse.







Avec AFP