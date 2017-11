Décès de Robert Batailly: Lyon perd sa mémoire politique

« C’est avec une profonde émotion que je viens d’apprendre la disparition de Robert Batailly" David Kimelfeld rend ainsi hommage à celui qui fut élu pendant plus de trente ans à la ville de Lyon



Ancien maire du 8e arrondissement, ROBERT Batailly s'est éteint à 83 ans.



Il restera comme l’une des figures marquantes de la vie politique de la région lyonnaise.



"Son franc-parler et sa chaleur humaine ont profondément marqué toutes celles et ceux qui ont eu le plaisir de le côtoyer. Mes pensées vont aujourd’hui à Irène, son épouse avec qui il partageait une vie d’une grande richesse intellectuelle depuis plus d’un demi-siècle » souligne David Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon.



Robert Batailly était originaire de Thizy-les-Bourgs, la bourgade chère à un autre centriste, Michel Mercier.



ROBERT Batailly, fervent représentant du parti radical valoisien, allait suivre de près tous les Maires de Lyon depuis Édouard Herriot jusqu’à Gérard Collomb.



Il fut Maire du 8e arrondissement, Conseiller général, Député européen et membre de nombreuses associations.



Consul général du Sénégal, ce franc-maçon revendiqué était un des plus grands témoins de l’histoire de la ville de Lyon. Il était en particulier l'un des derniers à avoir travaillé aux côtés d'Edouard Herriot, maire de Lyon durant plus de 50 ans.



Maire du 8e arrondissement sous l’étiquette UDF, il avait fait partie de comité de soutien de Gérard Collomb lors des dernières élections municipales de 2014.



Le maire de Lyon Georges Kepenekian rend hommage à "cette grande figure de l’histoire politique de Lyon, celle qui a perpétué le courant d’Edouard Herriot, dont il fut un des grands défenseurs de la mémoire à travers ces dernières décennies. C’est un homme profondément engagé dans la vie citoyenne qui nous a quittés. Un homme attaché à l’histoire de notre pays et de ses conflits par son engagement pour l’association « Ceux de Verdun »"