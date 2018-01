Décès de la résistante Rolande Becker

Avec sa disparition, Lyon perd une figure de la Résistance. Agée d’à peine 21 ans, Rolande Becker s’engage en 1944 au sein du Réseau Alliance, dirigé par Marie-Madeleine Fourcade.



Elle y assure ses premières missions de liaison avec celui qui allait devenir son époux, Roger Becker.

Elle fut un agent de liaison précieux.



Avec tant d’autres, Rolande Becker a démontré que la Résistance n’a pas seulement été une affaire d’hommes. Commandeur dans l’Ordre national du Mérite, elle avait reçu aussi la Croix du Combattant Volontaire de la Résistance et la Croix du Combattant 39-45.



"Les valeurs d’humanité et de fraternité n’étaient pas de vains mots pour elle. Elles étaient ce pour quoi elle avait risqué sa vie. Je veux rendre hommage à la détermination de cette femme. Son attachement à la dignité de la personne, sa soif de liberté et son courage ont valeur d’exemple. Nous ne l’oublierons pas" souligne le maire de Lyon Georges Képénékian dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.