Départs en vacances: jusqu'à 479 km de bouchons cumulés

Pour ce troisième week-end de départs en vacances, il y a eu samedi jusqu'à 479 kilomètres de bouchons cumulés en France, soit l'équivalent d'un axe Paris-Lyon complètement embouteillé.



Le pic a été atteint vers 12H15, annonce Bison Futé.



Et ce samedi a été nettement plus chargé sur les routes que le samedi 14 juillet, où seulement 230 km de bouchons cumulés avaient été relevés.



Samedi avait été classé rouge dans le sens des départs par l'organisme de prévision du trafic routier, et orange dans le sens des retours.



Comme toujours, c'est sur l'Autoroute du soleil (A7) que ce sont concentrées les plus grandes difficultés : peu avant 14H00, Bison Futé relevait notamment un bouchon de 78 kilomètres dans la Drôme, entre Albon et Montélimar.



Selon Vinci Autouroutes, le temps de parcours était donc augmenté de 2 heures 20 entre Lyon et Orange, soit un trajet d'au moins 3 heures 55, contre 1 heure 35 en temps normal.



Et le trafic se chargeait également sur cet axe en début d'après-midi dans le sens des retours.



Il y a eu aussi quelques difficultés sur l'A9 en direction de l'Espagne et notamment dans le secteur de Nîmes, où des accidents ont compliqué la circulation samedi matin.



Bison Futé conseille d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange jusqu'à 19H00. Dans le sens des retours, il faut éviter l'A7 jusqu'à Lyon, puis l'A6 jusqu'à Mâcon jusqu'en fin d'après-midi.