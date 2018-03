Des analyses médicales au Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc sans être patient de l'établissement...

Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, seule structure hospitalière de centre-ville, souhaite simplifier le quotidien des habitants lyonnais et être identifié comme un lieu de soins de proximité.



A ce titre, le centre hospitalier rend accessible au public son laboratoire d’analyses médicales.



Il ne sera désormais plus indispensable d’être patient du centre hospitalier pour bénéficier de ce service.



Le laboratoire d’analyses médicales ouvre ses portes - du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h00 - à toute personne désireuse de réaliser ses examens de biologie médicale.



Un plateau technique performant et disponible sur site, permettra de réaliser des examens dans des délais très rapides. Le laboratoire d’analyses médicales du centre hospitalier s’engageant, en effet, à délivrer les résultats d’examens courants en ½ journée.



Ainsi, un patient qui viendra à 8h pour un examen pourra récupérer ses résultats dès 14h. La prise en charge par le médecin traitant en sera facilitée.



"Avec cette nouvelle offre de service, le centre hospitalier met à disposition - du public et des habitants du quartier - les moyens techniques et les compétences de l’équipe du Laboratoire d’Analyses Médicales, et traduit par là même sa volonté d’ouverture sur la ville" souligne l'établissement dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



Informations pratiques :

Sans rendez-vous ou avec rendez-vous au 04 78 61 80 06

Les résultats sont envoyés par courrier au patient et au médecin traitant