Des animations gratuites sur les chauves-souris dans l’Ain !

Qu'est-ce qu'une chauve-souris ? Est-ce que ça s'accroche dans les cheveux ? Comment se déplacent-elles dans l'obscurité ? Sont-elles aveugles ? Est-ce qu'elles sucent le sang ?

Chaque année, le dernier weekend du mois d'Aout, a lieu la nuit internationale de la chauve-souris.



Partout dans le monde des animations sont organisées en soirée, pour sensibiliser le grand public à la biologie des chauves-souris.



Cette année, pour la 22ème édition, 7 d’entre elles se dérouleront dans le département de l’Ain. Elles seront réalisées par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien du Conseil Départemental de l'Ain, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du CEN Rhône-Alpes.



A l'aide d'une présentation diapositive, des spécialistes des chauves-souris (chiroptèrologues) tenteront de répondre à toutes les questions. A la suite de cette présentation générale des chauves-souris, les participants sortiront à l'écoute de ces mammifères fascinants.



Ces animations sont gratuites. Il est conseillé de s’équiper de chaussures de marche et d’une lampe.



Le 21 août à Serrière-de-Briord : Rdv à 18h30 sur les anciens méandres du Rhône : La LPO et le CEN Rhône-Alpes vous invite à la découverte des chauves-souris sur l'Espace Naturel Sensible des anciens méandres du Rhône du Département de l'Ain.



Le 24 août à Montanges: RDV à 18h30 sur le parking de la réserve côté Confort. Dans le cadre des 20 ans de la création de la réserve

de la Galerie du Pont des Pierres, c’est l’occasion de découvrir ces mammifères fascinants grâce à une animation ludique à vivre en famille !



Le 25 août à Pont de Vaux : RDV à la maison de l’eau et de la nature à 20h30.



Le 28 août à Saint-Etienne-du-Bois : RDV à 18h30 l’étang de But. La LPO et le CEN Rhône-Alpes invite le public à la découverte des chauves-souris sur l'Espace Naturel Sensible de l’étang de But du Département de l'Ain.





Le 29 août à Léaz : RDV à 20h00 à la salle polyvalente de Léaz...Si les participants sont assez discrets, il sera possible de les entendre chasser....



Le 30 août à Chevry : RDV à 18h15 (lieu précis communiqué lors de l’inscription). La FRAPNA Ain propose là une animation sur les animaux nocturnes et l'impact de la pollution lumineuse sur ces espèces, un zoom sur les chauves-souris : écologie, diversité, menaces

A la nuit tombée, le public ira à l'écoute de leurs ultrasons et essaiera d'observer leur vol acrobatique !



Le 31 août à Balan : RDV à 18h30 sur la site de la Valbonne



