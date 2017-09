Des chercheurs lyonnais "sacrés" par le IgNobel de médecine

Être ou ne pas être dégoûté par le fromage qui pue ? Cette étude "peut-être trop française pour des Américains", selon l'un des chercheurs lyonnais récompensés, a été couronnée jeudi par le IgNobel de

médecine, un prix pour rire, décerné avant les vrais Nobel.



"Nous avons été très surpris d'avoir été sélectionnés. On n'est pas vexés,

on a joué le jeu. Cela fait de la pub à notre étude et c'est pas mal de

démystifier la science", confie vendredi à l'AFP Jean-Pierre Royet, du Centre

de recherche en neurosciences de l'université de Lyon, qui a dirigé ces

travaux explorant dans le cerveau les raisons du dégoût du fromage chez

certains.



L'étude a été publiée en octobre 2016 dans la revue Frontiers in Human

Neuroscience.



"Ces recherches peuvent paraître insolites aux yeux du grand public et, le fromage, c'est peut-être trop franco-français pour des Américains",

poursuit-il.



Les IgNobel - terme qui se prononce comme "ignoble" en anglais - sont

organisés chaque année par la prestigieuse université Harvard, près de Boston. Leur devise: "d'abord faire rire, puis faire réfléchir".



Outre Jean-Pierre Royet, les auteurs de l'étude sur le dégoût du fromage sont David Meunier, Nicolas Torquet, Anne-Marie Mouly et Tao Jiang. "Nous ne

sommes pas allés à Harvard recevoir notre +récompense+ mais nous avons envoyé une vidéo d'une minute", explique M. Royet.





Avec AFP