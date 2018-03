Des mesures pour la montagne...

A Chamonix, le Conseil national de la Montagne s'est réuni ce vendredi en présence de Manuel VALLS.



Le premier ministre a précisé les contours de l’Acte II de la loi Montagne, suite au rapport parlementaire qui lui a été remis par Bernadette LACLAIS, Députée de Savoie et Annie GENEVARD, Députée du Doubs.



Auvergne et Rhône-Alpes ne formeront, au 1er janvier 2016, qu’une seule et même Région, pour devenir la première Région européenne de montagne.



Pour jean-Jack Queyranne, "les deux Régions ont saisi l’opportunité de ce débat sur la refondation de la loi montagne pour remettre 42 propositions concrètes dans une contribution commune. Les deux parlementaires en ont largement tenu compte dans leur rapport.



«Il était urgent de donner une place singulière aux territoires de montagne dans les politiques publiques et de reconnaître que les atouts et ressources de ces montagnes sont une chance pour l’avenir de notre Pays » souligne le président sortant PS de Rhône-Alpes



Le Premier Ministre a également souligné que les actions pour la vie quotidienne devaient être renforcées avec les maisons de santé et les services hospitaliers, le maintien des services publics, les équipements de proximité.



La préservation d’une nature fragile et confrontée aux effets du

réchauffement climatique a été renforcée afin d’assurer le maintien de la biodiversité et des espèces sensibles, conclut JJQ dans un communiqué.