Des militants de la cause animale occupent un abattoir dans la Loire

Plusieurs dizaines de militants et sympathisants de l'association 269Life Libération Animale occupent depuis dimanche après-midi le toit de l'abattoir Sicarev à La Talaudière (Loire) afin de "paralyser la production" de l'établissement.



"Nous sommes plus de 70 et comptons rester sur les lieux toute la nuit et prolonger l'occupation un maximum de temps", a déclaré à l'AFP une militante.



"Nous demandons l'arrêt total de l'abattage des animaux", a-t-elle ajouté.



Des forces de l'ordre se trouvent sur place, a précisé la préfecture de la

Loire et l'abattoir, l'un des plus importants de la région, pourrait porter plainte.



Deux dirigeants de 269Life Libération Animale, qui ne participent pas à

cette action, ont été récemment condamnés à deux ans de prison avec sursis à la suite d'autres blocages d'abattoirs et "cinq procès sont à venir d'ici fin décembre", a indiqué la militante. "Nous sommes aussi ici à titre individuel pour les soutenir".



Ce n'est pas la première fois que l'association vise ce site de La

Talaudière qui avait été notamment déjà brièvement occupé en décembre 2016 par une quarantaine de militants. Ces derniers avaient filmé l'abattage des bovins avant de lever le camp à l'arrivée de la police.







