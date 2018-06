Des ossements humains retrouvés à Grenoble par des étudiants

Des ossements, appartenant "vraisemblablement à une femme ou un adolescent", ont été retrouvés mercredi soir par des promeneurs dans une galerie des anciennes fortifications Vauban dominant Grenoble.



Ce sont deux étudiants en médecine, qui se promenaient sur la colline de la Bastille, qui ont fait la macabre découverte et prévenu la police.



"Un crâne, un bassin et quelques vertèbres" ont été retrouvés dans une salle, d'environ 40 mètre de profondeur, au sol en terre battue, avec des alvéoles et désaffectée.



Ces restes humains ont été confiés à la médecine légale et une enquête pour "recherche des causes de la mort" sur ces ossements non identifiés a été ouverte par le parquet et confié à la Sûreté départementale.



La salle où ont été trouvés les ossements était sans doute une poudrière, du temps où le fort de la Bastille était actif. Il a ensuite servi à entreposer des déchets radioactifs non dangereux avant d'être nettoyé, il y a quelques années. Depuis, il est resté en l'état, selon la même source.



Des policiers passaient la centaine de mètres carrés au crible jeudi pour tenter de trouver des indices.