Des travaux tout l’été chez LYON Parc Auto

Plusieurs chantiers sont à signaler en cet été 2018.



Le Parc Hôtel de Ville sera entièrement fermé du 1er juillet au 15 septembre pour des travaux de peinture sols et murs et travaux d’électricité



Au Parc Terreaux , la rénovation des ascenseurs du 11 juin au 30 novembre est sans incidence puisque 2 ascenseurs restent

maintenus sur 3



Au Parc Cordeliers, les niveaux 1 et 2 seront fermés jusqu’au 5 septembre inclus pour travaux de peinture des sols et murs et travaux d’électricité.



Le Parc Grolée sera entièrement fermé du 23 juin au 10 septembre pour des travaux de peinture sols et murs et d’électricité. Ouverture partielle au fur et à mesure des travaux à partir du mois d’août.



Au Parc République les escalators et l’ascenseur PMR seront non accessibles du 2 au 31 juillet



Au Parc Les Halles, le niveau 7 sera fermé à partir du 1er août pour permettre le début des travaux de la terrasse en septembre. Cette terrasse doit accueillir un roof top qui devrait ouvrir au printemps prochain