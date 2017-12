Deux concerts de Noël exceptionnels de Liz McComb à Lyon

"La reine du Gospel" présentera en live et avec ses musiciens son nouvel album Merry Christmas. Sans doute l’album le plus intime de toute sa discographie.



L'intégralité des bénéfices de ces deux concerts sera reversée à l’association ASAPH, qui intervient depuis près de 20 ans à Lyon auprès des défavorisés - aide alimentaire et vestimentaire - et des plus vulnérables, via son dispositif de prévention du suicide "Il y a 1 espoir".



C'est l'Auditorium de l'église évangélique - 99 rue Robert 69006 Lyon, qui accueillera ces 2 concerts



Après avoir enchanté le public lyonnais ces dernières années lors de concerts mémorables l’Amphithéâtre (salle 3000) et l’Auditorium, la Soul Lady revient dans la capitale des Gaules pour deux concerts de Noël exceptionnels les mercredi 20 et jeudi 21 décembre.



Les places pour ces deux concerts à caractère humanitaire sont en prévente à la librairie Livre de Vie située 66 boulevard des Brotteaux



Une billetterie sera également ouverte sur place les soirs de l’ événement.