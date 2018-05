Deux jours pour découvrir les coulisses du projet Part-Dieu

La SPL Lyon Part-Dieu organise un week-end portes-ouvertes pour permettre aux lyonnais de partir à la découverte des coulisses du projet de réinvention de la Part-Dieu.Au programme : portes ouvertes de la Maison du projet, balades urbaines, visites de chantier et Challenge photos en famille, diffusion du film « Part-Dieu, quotidien et mutation »… Des activités gratuites, pour toute la famille !Ouverture de la maison du projet (192 rue Garibaldi) en continu de 10 h à 17 h les 2 et 3 juin: découverte du projet autour des maquettes, projection du film « Part-Dieu quotidien et mutation »…Un challenge photos en duo parents/enfants est organisé avec Chic de l’Archi le samedi 2 juin à 10hLes participants seront invités à photographier dans le quartier ce qui correspond le mieux aux 5 énigmes qui seront remises au départ de la Maison du projet et à partager leurs trouvailles.Inscription obligatoire sur le site Internet de Chic de l’ArchiDépart de la Maison du projet.Pour les adultes, une promenade urbaine avec Nomad Land : La Part-Dieu se réinvente au-delà des voies ferrées...c'est le samedi 2 juin à 14h30Autour du parc Nelson-Mandela, un quartier se dessine : avec les archives départementales, les immeubles Equinox, Sky 56 et le programme Orange, de nouvelles architectures viennent fabriquer et rythmer l’espace public centré sur une prairie de détente et un réseau de transport en commun performant. Inscription obligatoire pour la promenade sur le site Internet de Nomade LandA l’occasion de ces Journées portes ouvertes, la SPL Lyon Part-Dieu propose aussi une balade photo au sommet ! En petit groupe, les participants arpenterons quelques toits de la Part-Dieu, pour photographier la ville vue d’en haut.Des conditions d’inscriptions : avoir un compte Instagram et un appareil photo (ou smartphone) et être majeur ou être accompagné d’un adulte. Places limitées (15 personnes). Inscription obligatoire sur Eventbrite...Départ de la Maison du ProjetEgalement des balades urbaines à la découverte des espaces publics du quartier et du chantier de la place de Francfort...Samedi 2 juin à 10h - Dimanche 3 juin à 10hLa transformation de ces espaces publics a commencé avec le réaménagement de la place de Francfort qui sera prochainement livrée. De la rue Garibaldi à la place de Francfort, en passant par la future place Béraudier, on pourra découvrir les nouveaux espaces publics du quartier !Inscription obligatoire sur EventbriteLe Centre commercial La Part-Dieu se réinvente lui aussi avec une offre repensée de commerces, de loisirs et de restauration, dans un bâtiment rénové pour être plus accueillant et plus ouvert sur le quartier.Un toit terrasse véritable nouvel espace public, des accès et traversées plus lisibles pour les piétons, des façades modernisées, une nouvelle galerie le long de la rue Servient et un véritable parvis au pied de la tour Part-Dieu…Inscription obligatoire sur Eventbrite...Départ de la Maison du Projet pour cette visite programmée samedi et dimanche en début d'après-midiLes dessous du boulevard Vivier-merle seront à découvrir le dimanche 3 juin à 10hLa transformation de la gare et de son pôle d’échanges s’accélère à découvrir le dimanche 3 juin 15h30Les coulisses de Sky56 samedi 2 juin 14 h et 15h30Pour plus d'infos c'est ici