Deux lycéens marseillais mis en examen pour avoir poussé un homme dans le Rhône à Lyon

Deux lycéens marseillais ont été mis en examen pour avoir poussé un passant dans le Rhône, dans le cadre d'un pari, en marge d'une sortie scolaire à Lyon au mois de mai



Les deux lycéens sont suspectés d'avoir poussé dans le fleuve le 25 mai,

"pour un jeu, sous forme de pari", un homme d'une cinquantaine d'années qui se promenait sur les berges.



Les deux adolescents de 17 et 18 ans ont été mis en examen pour violences

et non assistance à personne en danger. Le mineur, qui avait filmé la scène, est également poursuivi pour enregistrement et diffusion d'images portant atteinte à l'intégrité d'une personne.



Le parquet a requis leur placement sous contrôle judiciaire.



Les deux élèves étaient venus à Lyon dans le cadre d'une visite scolaire du

Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation. L'agression s'est

produite alors qu'ils avaient une heure de battement avant de reprendre le

train pour Marseille.



Quatre autres lycéens, qui auraient assisté à la scène, ont été entendus et

pourraient être mise en cause dans le cadre de l'information judiciaire.



Les six élèves ont été exclus définitivement de leur établissement, le lycée privé Charles-Péguy dans le 6e arrondissement de Marseille.







