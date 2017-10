Deux nouveaux lauréats pour le Pass French Tech

En clôture et célébration de la 3ème promotion 2016-2017, le PASS French Tech, programme national d’accompagnement des scale-up en hypercroissance, a rassemblé les 87 entreprises lauréates issues des secteurs du Numérique, de l’Industrie et de la Santé, à Matignon le 25 septembre dernier.



Deux semaines après cette cérémonie de remise de diplômes, qui a honoré 8 start-up lauréates de la Métropole Lyon French Tech grâce à l’opérateur « Numérique » et « Industrie » Digital League, deux nouvelles pépites lyonnaises viennent intégrer les rangs des lauréats Pass French Tech et ouvrent ainsi la promotion 2017-2018.



Avec sa levée exceptionnelle de 30 millions d’Euros fin 2016, NAVYA, spécialiste des véhicules autonomes et électriques est la première scale-up lyonnaise à valider le nouveau critère « par levée de fonds » du PASS French Tech : en effet, fin mars 2017, outre les critères « par croissance de Chiffre d’Affaires » en vigueur depuis 2015, sont désormais éligibles les start-up/scale-up « numériques » ayant réalisé une levée de fonds supérieure à 20M€ sur 1 an, et les start-up/scale-up « santé » ayant réalisé une levée de fonds de 10M€.



NAVYA est une entreprise technologique française de 150 salariés spécialisée dans le développement de solutions de mobilité innovantes, intelligentes et durables.



NAVYA développe des véhicules électriques autonomes, sans conducteur, qui sont destinés au transport intelligent des personnes sur le premier et le dernier kilomètre. Ces véhicules autonomes, indépendants de toute infrastructure, permettent de révolutionner la mobilité des citadins et la productivité des employés sur sites privés.



NAVYA commercialise, depuis Septembre 2015, sa navette autonome et compte aujourd’hui plus de 50 véhicules en service à travers le monde.



Sa levée de fonds en 2016, d’un montant de 30M€, lui a permis d’accélérer son développement en France et à l’international où l’entreprise souhaite aujourd’hui consolider sa place de leader sur le marché du transport intelligent. Entre 2014 et 2016, son chiffre d’affaires a progressé de +981,8%.



Les critères PASS French Tech « par levée de fonds » imposent aux entreprises « numériques » ayant un chiffre d’affaire compris entre 3M€ et 10M€ d’avoir une croissance de chiffre d’affaires de plus de 50% chaque année en continu sur 3 années consécutives.



C’est le cas de WOONOZ, fondée en 2005, aujourd’hui leader européen de l’apprentissage adaptatif.



A partir de recherches en Neurosciences et en Intelligence Artificielle, WOONOZ a développé un moteur d’Ancrage Mémoriel® à partir duquel sont développées des solutions de formation permettant d’adapter le parcours d’apprentissage aux besoins spécifiques de l’apprenant, et d’obtenir une mémorisation particulièrement efficace et durable.



Une de ces solutions est le Projet Voltaire, leader du marché de la remédiation en orthographe, avec plus de 4 millions d’utilisateurs en France.



WOONOZ répond aux besoins de l’Enseignement (primaire, secondaire, supérieur) et des Entreprises, avec des solutions logicielles et des contenus génériques ou sur mesure.



Avec une croissance rentable de plus de 50% par an sur les 3 dernières années, WOONOZ est idéalement positionné pour profiter des changements dans le monde de l’Education et de la Formation Professionnelle.



Plus de 3000 clients publics et privés, dans l’éducation, l’automobile, la banque, l’énergie, la santé, etc. font confiance aux solutions d’Ancrage Mémoriel® de WOONOZ, dont l’efficacité a été validée par une étude du CNRS.



WOONOZ compte un effectif de 75 personnes aujourd’hui, et vise une expansion à l’international dans plusieurs pays sur les 12-24 prochains mois.



Source: Lyon French Tech