Deux réalisateurs lyonnais à l’honneur

Le Mobile Film Festival, festival de cinéma, en partenariat avec les Nations Unies, l’Union européenne et YouTube vient de remettre ses prix.

Gohu & Merick, réalisateurs lyonnais du film Je n'ai pas peur, ont remporté le Grand Prix France et reçoivent donc la bourse YouTube Creators for Change de 20 000€ pour produire un film avec l’aide d’un producteur et de matériel professionnel.

Pour sa 14e édition, le Mobile Film Festival célèbre les Droits de l’Homme en partenariat avecYouTube Creators for Change, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’Union Européenne dans le cadre du 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH).

Cette édition exceptionnelle du Mobile Film Festival spécial Droits de l’Homme s'achève avec 9 films primés abordant les thématiques des droits des femmes, de la crise des migrants, des droits des enfants et de la défense des minorités.

Le projet YouTube mondial Creators for Change a pour objectif de soutenir les créateurs qui abordent des problèmes sociaux et encouragent la sensibilisation, la tolérance et l'empathie sur leurs chaînes YouTube.

Le programme YouTube Creators for Change a débuté en 2016. Depuis, ses vidéos à impact social ont été regardées plus de 60 millions de fois.