PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



Dimanche 17 septembre QUINTE +

Vincennes



Ma base 10 fois à l’arrivée en 11 jours



Pour mon anniversaire ce dimanche, je vais essayer de faire sauter le bouchon !



15 ATTACUS

Le meilleur de tous

6 AZARO d’EVA

Avec Bazire

12 Apollon de Kacy

Nivard est confiant

9 TELL ME NO LIES

Très bon cheval

4 MONAS Invercote

Mon coup de cœur

5 VOLARE de LOU

Redevenu lui-même

14 VENUS de BAILLY

En pleine forme

11 VASCO de VIETTE

Je lui reste fidèle...

J'indiquais vendredi le tiercé dans l'ordre