Disparition d'un militaire: Nordahl Lelandais déféré en vue de sa mise en examen

Le suspect de l'affaire Maëlys, Nordahl

Lelandais, en garde à vue depuis lundi dans le cadre d'une autre enquête

concernant la disparition d'un militaire, a été déféré ce mercredi en vue de sa mise en examen.



Arrivé au palais de justice de Chambéry vers 11H00, il sera interrogé par un juge d'instruction avant sa probable mise en examen.



Sa garde à vue, prolongée de 24H00 mardi, prenait fin ce mercredi à 10H30.



Les enquêteurs, qui s'appuient notamment sur des expertises téléphoniques, s'interrogent sur son éventuelle implication dans la disparition, dans la nuit du 11 au 12 avril d'Arthur Noyer, caporal du 13e Bataillon de chasseurs alpins (BCA) de Chambéry.



Le procureur de Chambéry, Thierry Dran, et le colonel Pascal Claisse,

commandant de la section de recherches de Chambéry, chargé de l'enquête, tiendront une conférence de presse ce mercredi à 16H00 à l'issue de cet interrogatoire.



Les parents d'Arthur Noyer et leur avocat, Me Bernard Boulloud, comptentquant à eux s'exprimer à l'issue du point-presse officiel.





Avec AFP