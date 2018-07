Disparition de Gaby Caillet: le crooneur de la politique s’est éteint

C’est David Kimelfeld, l’un de ses successeurs à la mairie du 4 qui l’annonce: « Gaby nous a quitté »....Celui que tout le monde appelait Gaby à la Croix-Rousse s’est éteint....



Il fut maire du 4ème arrondissement de 1983 à 2001, conseiller communautaire délégué au Patrimoine au cours de la mandature 1989-1995, conseiller général du Rhône de 1998 à 2004, son dernier mandat.



Arrivé à la Croix-Rousse à 10 ans, il connaissait la moindre rue de son quartier et presque tous les habitants du « village »



Après un brevet de mécanique générale, il s’installe comme artisan dans un petit atelier de la rue du Mail.



En parallèle, passionné de music-hall, il est chanteur-animateur (sous le pseudo de Gaby Telliac) et joue régulièrement dans les bals et les salles des fêtes avec son groupe.



Figure locale du monde associatif croix-roussien, il devient président de l’Amical des artistes.



Le 21 avril 1986, à son initiative et celle de Roger Poujol, La République des Canuts est créée. Sa première assemblée générale s’est tenue sur le parvis de la Villa Gillet, rue Chazière, près de la vigne du parc de la Cerisaie, avec la volonté de créer un jumelage avec la République de Montmartre.



Gaby Caillet est également à l’initiative de projets importants pour l’arrondissement tel le mur des Canuts ou le complexe de La Ficelle.



Élu sous l’étiquette RPR, il avait apporté sa pierre au grand chelem de Michel Noir aux municipales de 1989. Il aurait célébré plus de 2000 mariages sur le plateau.



L’OL perd aussi l’un de ses fervents supporters.



« Homme passionné, sa disponibilité et sa bonne humeur ont marqué les croix-roussiens. Gaby laissera un souvenir impérissable » conclut David Kimelfeld dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



Un registre est ouvert en Mairie du 4ème arrondissement.





Photo: LYON People