Le Chef Joël Robuchon, chef le plus étoilé de tous les temps, a rejoint Paul Bocuse parti lui aussi au début de cette année 2018



« L’un et l’autre ont oeuvré pour perpétuer avec brio l’héritage des pères fondateurs de la cuisine française. Mais par leur talent, ils ont su lui conférer une dimension mondiale unique au patrimoine culinaire français » souligne Olivier Ginon, le président de GL Évents, organisateur des Bocuses d’Or.



« Paul Bocuse a ouvert la voie avec bonheur, Joël Robuchon a creusé avec rigueur les sillons en profondeur et sur tous les continents. Joël Robuchon incarnait la perfection technique, une profonde culture humaniste, une soif inassouvie de curiosité. Voyager avec lui, c’était réellement comprendre « on est ce que l’on mange » tant il était passionné par les cuisines et les arts de recevoir du monde entier »



Pour le patron de GL, « son abord simple et presque timide contrastait avec son immense popularité. Quand il visitait nos salons, il acceptait de discuter avec tous ceux qui l’approchaient, du jeune apprenti commis de cuisine, les yeux pleins d’étoiles, aux Ministres que l’on sentait intimidés par sa présence. Il savait ainsi tenir des propos de haute tenue philosophique concernant la cuisine et sa transmission devant un parterre de sommités internationales ».



« GL Events, le Sirha, le Bocuse d’Or perdent un ami et un guide. Joël Robuchon a, en effet, accompagné l'aventure Bocuse d'Or depuis la première édition »



Robuchon était encore présent pour célébrer le 30eme anniversaire du concours en janvier 2017.