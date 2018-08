Disparition de Joël Robuchon: hommages unanimes des chefs de la région

Chef le plus étoilé au monde, désigné "cuisinier du siècle" en 1990, Joël Robuchon est décédé lundi à l'âge de 73 ans, quelques

mois après la disparition d'un autre monument de la gastronomie, le lyonnais Paul Bocuse.



Le chef multi-étoilé (32 étoiles en 2016, un record absolu) est décédé à Genève, des suites d'un cancer, une maladie sur

laquelle il était resté très discret.



Le décès de ce perfectionniste, à la tête d'un empire mondial, a laissé orphelin le monde des fins gourmets, déjà touché en début d'année par le décès de Paul Bocuse et celui en juin de l'Américain Anthony Bourdain, visage de la gastronomie universelle.



"Un des maîtres incontestés de la gastronomie mondiale vient de nous quitter", a réagi sur son compte Twitter la chef étoilée de Valence, Anne-Sophie Pic.



Né le 7 avril 1945, à Poitiers, fils de maçon, Joël Robuchon pensait d'abord entrer dans les ordres avant de devenir apprenti puis compagnon, une expérience dont il gardera le goût de la transmission, formant de nombreux chefs dont le médiatique Gordon Ramsay.



Rapidement ses qualités en cuisine font des merveilles: il est sacré Meilleur Ouvrier de France en 1976, élu "chef de l'année" en 1987 puis « cuisinier du siècle » en 1990 pour le Gault & Millau.



En 2003, Robuchon crée un nouveau concept, "L'Atelier": le premier ouvre ses portes à Tokyo et simultanément à Paris.



Le succès de cette formule l'a ensuite amené à décliner le concept sur tous les continents: Las Vegas en 2005, New York, Londres et Hong Kong en 2006 et Taipei en 2009... et à vivre souvent entre deux avions.



Le plat signature de ce grand chef, qui a crée un empire avec plus de 1.200 employés dans le monde et était passionné par le Japon, était pourtant une simple purée de pommes de terre.



Marc Veyrat se dit effondré. « C'était le cuisinier qui avait instauré la rigueur en cuisine. Et je me souviens, lorsqu'il était

venu chez nous, il avait dit: c'est bien, il faut absolument que les chefs identifient leur cuisine par rapport à eux. Ça c'était absolument le grand message de Joël Robuchon. Et puis c'était un cuisinier hors pair. C'était le cuisinier du siècle, c'était quelqu'un d'extraordinaire, d'une gentillesse

hors du commun, et d'une solidarité vis-à-vis des cuisiniers exceptionnelle. C'était la plus grande rigueur du monde, sur tous les plats" conclut le chef au chapeau noir.



Régis Marcon, président du Bocuse d'Or France se dit « abasourdi, sous l'émotion. Joël avait dix ans de plus que moi, c'était un maître. C'est un chef qui s'est fait tout seul, qui avait beaucoup de rigueur, avec ses

collaborateurs aussi. Joël était une école à lui tout seul. Cette cuisine française l'a mené au summum et surtout à l'étranger. C'était toujours le geste, la précision. Se valoriser par un métier, c'est ce que j'ai appris de lui" conclut le chef auvergnat.





Avec AFP