Disparition de Maëlys: les deux hommes placés en garde à vue relâchés

Les deux hommes placés en

garde à vue dans l'enquête sur la disparition de Maëlys, 9 ans, recherchée depuis près d'une semaine en Isère où elle participait à un mariage, ont été relâchés vendredi soir.



"Les investigations continuent", a précisé cette source sans plus de

précision. Les deux hommes, qui se connaissaient et tous deux âgés de 34 ans, avaient été interpellés jeudi et vendredi.



"La garde à vue de mon client a été levée vers 22H00", a précisé Me Bernard Méraud à l'AFP, avocat du premier homme interpellé à son domicile près de Pont-de-Beauvoisin jeudi, qui avait été invité sur le tard à la réception.



Ces deux gardes à vue devaient permettre de "confronter les déclarations de ces deux individus", avait précisé dans un communiqué la procureure de la République de Bourgoin-Jallieu, Dietlind Baudoin.



Samedi matin, une "battue citoyenne" rassemblant plusieurs centaines de

personnes a commencé aux alentours de la salle des fête, où la fillette de 9

ans a été vue pour la dernière fois dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un mariage.



Depuis dimanche, les gendarmes ont entendu quelque 250 personnes ayant

participé au mariage et à deux fêtes voisines le soir de la disparition, dans

cette commune de 3.500 habitants.





