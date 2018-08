Drôme: un mort et un blessé dans une agression au couteau, un suspect interpellé

Un homme est mort samedi et un autre a été

blessé après avoir reçu plusieurs coups de couteau à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) dans des circonstances qui restent à déterminer, même si le mobile terroriste a été écarté, a-t-on appris auprès du parquet de Valence.



Un homme a été interpellé et placé en garde à vue pour homicide a ajouté le parquet, confirmant une information parue dans les médias locaux. L'agression a eu lieu sur le parking d'un supermarché.



La première victime était en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours.



Médicalisé par le SMUR, cet homme de 45 ans n'a pas survécu, ont indiqué les pompiers, qui ont dénombré une dizaine de blessures, majoritairement dans le dos et une à la carotide.



La seconde victime de 37 ans a été transportée au centre hospitalier de Montélimar, mais ses jours n'étaient pas en danger, touché à l'omoplate et au cuir chevelu, a indiqué la même source.



Les gendarmes de la brigade de recherche de Pierrelatte sont en charge de l'enquête.