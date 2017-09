Évacuation du campement illicite situé pont Raymond Poincaré

Un campement illicite situé pont Raymond Poincaré, boulevard Laurent Bonnevay à Villeurbanne a été évacué ce mercredi au petit matin



En application d’une décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 15 mai dernier et suite à une réquisition de la force publique présentée par le propriétaire, la Métropole de Lyon, le campement illicite a été démonté.



145 personnes de nationalité roumaine étaient présentes sur les lieux, dont 93 adultes et 52 mineurs.



Les services sociaux étaient présents pendant l’évacuation.



"Sur le fondement du diagnostic social qu’ils avaient réalisé, ils ont identifié 9 familles (17 adultes et 22 enfants) comprenant des personnes vulnérables, qui ont été mises à l’abri dans des structures d’hébergement d’urgence" souligne la Préfecture dans un communiqué adressé à la rédaction.