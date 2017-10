ECO: ENTREPRENDRE LE CHANGEMENT D'ORGANISATION

Vous avez du mal à prendre des décisions ? Vous avez l’impression de ne plus maîtriser votre entreprise ou que votre discours passe mal en interne ? Vous remarquez des tensions inexpliquées dans vos équipes ?

Vous souhaitez prendre de la hauteur et retrouver une vision globale de votre organisation ? Vous souhaitez engager des changements dans votre entreprise ?

ENTREPRENDRE LE CHANGEMENT vous propose de mettre en oeuvre un travail basé sur l’engagement et l’implication pour vous permettre de faire mieux, d’évoluer, sans obligatoirement bouleverser l’ADN de votre organisation et en optimisant les synergies.



Ecoutez l'interview de Gilles Vialland au micro de Pascale Solona