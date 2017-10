EDF repousse le redémarrage de la centrale nucléaire du Tricastin

EDF va redémarrer plus tard que prévu les réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme), à l'arrêt pour des

travaux à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).



Le redémarrage des réacteurs 1, 2 et 4 est estimé pour le 27 novembre à

23H00, selon les informations publiées sur le site du gestionnaire du réseau

d'électricité RTE.



Celui du réacteur 3 est prévu pour le 13 novembre.



Les quatre réacteurs de 900 MW chacun avaient été mis provisoirement à l'arrêt à la suite d'une demande de l'ASN fin septembre pour renforcer une digue jugée trop fragile au nord de l'installation.



EDF avait alors estimé que ces travaux de renforcements seraient réalisés

sous un mois et avait prévu une remise en service de la centrale dans les premiers jours de novembre.



"Nous sommes en train d'examiner les justifications apportées par EDF aux

demandes de l'ASN", a indiqué vendredi une porte-parole de cette dernière.



Le gendarme du nucléaire avait estimé fin septembre qu'il existe "un risque

de rupture d'une partie de la digue du canal Donzère-Mondragon pour les

séismes les plus importants étudiés" afin d'évaluer la sûreté d'une telle

installation.





Avec AFP