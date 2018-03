EMC 2016...Plus de 2300 chercheurs de tous les domaines réunis à Lyon

Le Congrès Européen de Microscopie aura lieu pour la première fois en France du 28 août au 2 septembre 2016 à la Cité Internationale de Lyon.



Ce congrès rassemble tous les 4 ans une large communauté de chercheurs européens et mondiaux. EMC est la plus grande conférence scientifique européenne où sont abordées, de manière transversale et multidisciplinaire, toutes les recherches utilisant des techniques de microscopie liées à la matière, allant de la chimie, physique, ingénierie, nanotechnologies aux sciences de la terre et du vivant.



Portée en 2012 par Thierry Epicier, Directeur de Recherches CNRS, laboratoire MATEIS et CLYM de l'INSA de Lyon et de l'Université de Lyon, la candidature française a convaincu grâce aux nombreuses avancées de la recherche en France.



Au-delà de son caractère international, EMC2016 est aussi une vitrine pour l'ensemble de la communauté scientifique nationale et locale (Université de Lyon et St-Etienne et Université de Grenoble).



Préalablement au congrès, 5 formations de spécialité sur des domaines pointus de microscopie sont proposées par les équipes locales de Lyon, Grenoble et Saint Etienne.



Pendant une semaine, une trentaine de sessions auront lieu, sous la forme de 3 grands symposium : Life Sciences, Instrumentation & Methods et Materials Science.



Ces sessions seront modérées par quelques 76 coprésidents de sessions et accueilleront notamment 113 conférenciers invités représentant 21 nationalités (dont 21 % de français et 26% de femmes).



En outre, 6 conférenciers pléniers ont confirmé leur participation dont Eric Betzig, Prix Nobel de Chimie 2014.



En parallèle des sessions se tient une exposition technique sur 3700 m2 (microscopes et accessoires).



Parmi les initiatives, un concours de startups a été organisé avec un partenaire financier, et 4 lauréats ont ainsi été sélectionnés pour démontrer leurs innovations dans différents secteurs de la microscopie appliquée à des enjeux sociétaux, comme par exemple de nouveaux outils pour l'imagerie ou des applications biologiques.



Site Internet : www.emc2016.fr