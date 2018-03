ERAI : des élus de droite et du centre veulent "sauver les archives du naufrage"

Un groupe de transition sur ERAI a été créé lors de l’assemblée plénière du 18 mai dernier, à la demande des groupes des élus de la droite et du centre (UDC-app) et des élus d’Europe-écologie-les verts.



Ce groupe de travail s’était fixé deux objectifs : faire toute la lumière sur les conditions qui ont conduit ERAI dans cette situation et préfigurer ce qui pourrait être une politique efficace d’aide aux entreprises rhônalpines à l’international.



"Aucun des objectifs fixés par l’assemblée délibérante ne seront vraisemblablement atteints par cette commission" dénoncent les élus de la droite et du centre.



"Jean-Jack Queyranne a-t-il quelque chose à cacher ?" s'interrogent ses élus, "l’exécutif a refusé la demande du Groupe UDC-app, de missionner un cabinet d’audit pour faire toute la lumière sur la situation dramatique d’ERAI et sur les décisions qui l’y ont conduit".



"L’exécutif ne veut ni connaitre les causes de ce naufrage, ni en connaitre les responsables".



Les élus régionaux du groupe UDC-app dénoncent, depuis le début de ce dossier, "la gestion calamiteuse et l’absence de transparence de la part de l’exécutif dont la principale conséquence est une véritable gabegie financière avec l’argent des contribuables rhônalpins".



Le groupe des élus de la droite et du centre lance un appel pour sauver les archives d’ERAI et mettra prochainement une pétition en ligne.