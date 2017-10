EVACUATION DES OCCUPANTS DE L’ECOLE LUCIE AUBRAC

Depuis plusieurs jours, la Ville de Lyon avait instauré un dialogue avec le collectif Pas d’enfants sans toit, dont certains membres, parents d’élèves, occupaient l’école Lucie Aubrac dans le 2ème arrondissement depuis vendredi soir.



Selon la Ville de Lyon, cette action fait écho à l’attention que porte depuis toujours la Ville aux familles en difficulté, aux enfants sans domicile présents sur son territoire



« Nous nous faisons un devoir de les scolariser dans nos écoles. Nous leur apportons un soutien au quotidien grâce au service médico-social présent dans toutes les écoles. Nous sommes ouverts au dialogue avec ceux qui se mobilisent à leurs côtés. Et nous entretenons un lien étroit avec la Préfecture et la Métropole de Lyon pour gérer ces situations délicates », tient à préciser Georges Képénékian, Maire de Lyon.



« Mais l’école est, et doit rester, un sanctuaire, un lieu consacré à l’éducation. C’est pour cela que nous ne pouvons accepter cette occupation, ni aucune autre ».



La Ville de Lyon rappelle qu'elle est responsable des bâtiments scolaires dont elle est propriétaire. Elle se doit d’en garantir la sécurité, ce qui est "incompatible avec une occupation"



Par conséquent la Ville de Lyon demandé qu’il soit procédé ce dimanche après-midi à l’évacuation de l’école Lucie Aubrac, "occupée uniquement par quelques parents d’élèves"



Pour le collectif Pas d'Enfant Sans Toit, la place d'un enfant quel que soit sa situation n'est pas dans la rue.



Réaction de Fabienne Brutin ce lundi matin sur Lyon 1ère