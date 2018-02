Edouard Philippe à Lyon lundi

Edouard PHILIPPE, le Premier ministre, est annoncé à Lyon lundi, accompagné par Gérard COLLOMB, le ministre de l’Intérieur, également élu à Lyon



Edouard PHILIPPE vient à Lyon pour rencontrer et échanger avec les acteurs d’initiatives et

d’expérimentations menées localement en faveur de l’intégration des réfugiés et, plus largement, des

étrangers arrivant en France.



A cette occasion, le député Aurélien TACHE remettra au Premier ministre son rapport « pour une

politique ambitieuse d’intégration des étrangers arrivant en France ».



Ce rapport fait suite à la mission qu’il a reçue du Premier ministre dans le cadre du plan d’action pour garantir le droit d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires.



Les deux ministres se rendont en milieu d'après-midi à la Direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, 10 rue Juliette Récamier, aux Brotteaux, où des échanges sont prévus avec des réfugiés, avant une table ronde avec les acteurs en charge de l’accompagnement des réfugiés.



La Cimade, association qui aide les personnes migrantes et les demandeurs d'asile, a demandé vendredi le retrait du projet de loi "asile et immigration" dénonçant le caractère "déséquilibré" et "répressif" du texte.



Un préavis de grève a été lancé par deux syndicats de l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides).